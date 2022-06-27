Червень, 27 в 16:35

Поліція разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними клубами Києва і вручили 219 чоловікам призовного віку повістки.

За словами начальника головного управління Нацполіції в Києві Івана Вигівського, правоохоронці завітали до 420 закладів з метою перевірки дотримання обмежень воєнного стану.

Силовики виявили два заклади, які працювали в нічний час, а в них – 413 осіб, котрі порушили комендантську годину.

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– З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату. Також були виявлені особи, котрі мали з собою наркотичні речовини. За усіма виявленими фактами розпочаті кримінальні провадження, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, правоохоронці склали 73 адміністративні протоколи за розпивання алкоголю в заборонених місцях, дрібне хуліганство, злісну непокору вимогам поліцейського.

– Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора. Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності, – додав начальник столичного управління Нацполіції.

Нагадаємо, що у Києві та області комендантська година триває щоночі з 23.00 до 05.00. Метрополітен працює з 06.00 до 22.00, наземний громадський транспорт – з 06.00 до 22.30.