Повестки в Дії: Федоров рассказал, будут ли их вручать через приложение

Июнь, 29 в 19:05

Украинцам не будут рассылать повестки в военкоматы через приложение Дія.

Фейк российских СМИ опроверг министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Такого никогда не будет, – уверил министр.

Федоров призвал не читать пропагандистские ресурсы, поскольку подобными новостями Кремль пытается расшатать ситуацию в нашей стране.

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Он отметил, что у Дії работает возможность получить уведомление о судебных делах. Соответствующую функцию оповещения можно включить в приложении.

Недавно в Киеве полиция вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным клубам Киева и вручили 219 мужчинам призывного возраста повестки.

По словам начальника главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского, правоохранители посетили 420 заведений с целью проверки соблюдения ограничений военного положения.