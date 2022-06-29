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Факты / Украина / Общество

Повестки в Дії: Федоров рассказал, будут ли их вручать через приложение

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Фото: Мінцифри

Украинцам не будут рассылать повестки в военкоматы через приложение Дія.

Фейк российских СМИ опроверг министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Такого никогда не будет, – уверил министр.

Федоров призвал не читать пропагандистские ресурсы, поскольку подобными новостями Кремль пытается расшатать ситуацию в нашей стране.

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Он отметил, что у Дії работает возможность получить уведомление о судебных делах. Соответствующую функцию оповещения можно включить в приложении.

Недавно в Киеве полиция вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным клубам Киева и вручили 219 мужчинам призывного возраста повестки.

По словам начальника главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского, правоохранители посетили 420 заведений с целью проверки соблюдения ограничений военного положения.

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