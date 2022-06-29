Повестки в Дії: Федоров рассказал, будут ли их вручать через приложение
Украинцам не будут рассылать повестки в военкоматы через приложение Дія.
Фейк российских СМИ опроверг министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
– Такого никогда не будет, – уверил министр.
Федоров призвал не читать пропагандистские ресурсы, поскольку подобными новостями Кремль пытается расшатать ситуацию в нашей стране.
Он отметил, что у Дії работает возможность получить уведомление о судебных делах. Соответствующую функцию оповещения можно включить в приложении.
Недавно в Киеве полиция вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным клубам Киева и вручили 219 мужчинам призывного возраста повестки.
По словам начальника главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского, правоохранители посетили 420 заведений с целью проверки соблюдения ограничений военного положения.