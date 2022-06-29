Червень, 29 в 0:30

Наступ білоруських військ на територію України не матиме жодного успіху.

Про це в телеефірі розповіли керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та експерт з міжнародної політики Ілія Куса.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, наразі дещо гіпертрофована увага до білоруського напрямку. Він зауважив, що на початку березня та й у квітні ризик наступу із Білорусі був набагато більший, ніж зараз.

Зараз дивляться

Тоді вони були підсиленні російськими військами, які стояли в Київській області. Тобто в ті місяці наступ був би більш логічний.

– Біля українського кордону присутні не більше п’яти тисяч військових збройних сил Білорусі. На сьогоднішні в Білорусі під Гомелем відбуваються маневри із залученням військовозобов’язаних і резервістів. Ці маневри будуть відбуватися десь до середини липня, хоча можуть продовжитися аж до осені, – наголосив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Крім того, у Білорусі постійно проходить низка військових навчань.

За словами експерта, білоруські військові намагаються проводити розвідку розташування наших військ на Волинському напрямку. Проте на сьогодні не видно створеного ударного угруповання білоруських військ, яке було б здатне бодай чогось досягти в наступальних діях проти України.

– Це буде безглуздо. Цей крок не матиме жодного успіху, – наголосив Мусієнко.

На думку експерта з міжнародної політики Ілії Куси, приєднання Білорусі до війни в Україні створить для Лукашенка певні політичні, фінансові, економічні ризики, тому невизнаний президент навряд піде на цей крок.

– Він (Лукашенко – Ред.) це прекрасно розуміє тому мало шансів, що він вступить у війну. Є дуже невеликі шанси, що Білорусь ухвалить рішення про повноцінний вступ у війну на боці Росії, – зауважив Куса.

За словами Ілії Куси, у разі вступу Білорусі у війну їй є що втрачати. У неї ресурсів менше, ніж у Росії, її економіка менша. Крім того, поки проти Білорусі не запровадили санкції, як проти РФ.

Крім того, у Білорусі на відміну від Росії є розкол, як у суспільстві, так і в елітах. Навіть серед військових еліт немає єдності щодо безпосереднього втручання у війну. В найкращому випадку армія Білорусі може не підкоритися наказу Лукашенка і він це розуміє, вважає Ілія Куса.