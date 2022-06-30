И ID-карту, и загранпаспорт гражданина Украины: украинцы в Варшаве смогут оформить оба документа
В Польше стартовала новая услуга для украинцев, которые, спасаясь от войны, оказались на территории этой страны. Теперь в Варшаве можно оформить ID-карту, паспорт гражданина Украины для выезда за границу или оба документа одновременно.
Об этом на своем официальном Telegram-канале сообщило издание Пенсионный курьер.
— Сейчас завершаются работы по подготовке центра ГП Документ в Варшаве, который планируют открыть уже в августе, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока граждане Украины могут подать заявления-анкеты на оформление паспортных документов с помощью четырех специально оборудованных микроавтобусов, расположенных на месте будущей локации центра по адресу: Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City.
Когда можно оформить документы
С понедельника по субботу с 10.00 до 19.00. Обслуживание осуществляется по предварительной записи в электронную очередь.
Как долго ждать изготовления документов
Учитывая особенности международной логистики во время военного положения, сроки оформления и выдачи паспортных документов составят до 45 рабочих дней в обычном режиме и до 20 рабочих дней – в срочном.
Где будет осуществляться оплата за документы
Оплата услуг на мобильных комплексах будет осуществляться на месте – с помощью онлайн-сервиса. Для этого получателям услуг необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты (оплата наличными сейчас недоступна).
Источник: Пенсионный курьер