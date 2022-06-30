Июнь, 30 в 16:02

В Польше стартовала новая услуга для украинцев, которые, спасаясь от войны, оказались на территории этой страны. Теперь в Варшаве можно оформить ID-карту, паспорт гражданина Украины для выезда за границу или оба документа одновременно.

Об этом на своем официальном Telegram-канале сообщило издание Пенсионный курьер.

— Сейчас завершаются работы по подготовке центра ГП Документ в Варшаве, который планируют открыть уже в августе, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пока граждане Украины могут подать заявления-анкеты на оформление паспортных документов с помощью четырех специально оборудованных микроавтобусов, расположенных на месте будущей локации центра по адресу: Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City.

Когда можно оформить документы

С понедельника по субботу с 10.00 до 19.00. Обслуживание осуществляется по предварительной записи в электронную очередь.

Как долго ждать изготовления документов

Учитывая особенности международной логистики во время военного положения, сроки оформления и выдачи паспортных документов составят до 45 рабочих дней в обычном режиме и до 20 рабочих дней – в срочном.

Где будет осуществляться оплата за документы

Оплата услуг на мобильных комплексах будет осуществляться на месте – с помощью онлайн-сервиса. Для этого получателям услуг необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты (оплата наличными сейчас недоступна).

Источник: Пенсионный курьер