Червень, 30 в 16:02

У Польщі стартувала нова послуга для українців, які, рятуючись від війни, опинилися на території цієї країни. Тепер у Варшаві можна оформити ID-карту, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або обидва документи одночасно.

Про це на своєму офіційному Telegram-каналі повідомило видання Пенсійний кур’єр.

– Зараз завершуються роботи з підготовки Центру ДП Документ у Варшаві, який планують відкрити вже в серпні, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Зазначається, що наразі громадяни України можуть подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів за допомогою чотирьох спеціально обладнаних мікроавтобусів, розташованих на місці майбутньої локації центру за адресою: Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City.

Коли можна оформити документи

З понеділка по суботу з 10.00 до 19.00. Обслуговування здійснюється за попереднім записом в електронну чергу.

Як довго чекати на виготовлення документів

Враховуючи особливості міжнародної логістики під час воєнного стану, терміни оформлення і видачі паспортних документів складуть до 45 робочих днів у звичайному режимі і до 20 робочих днів – у терміновому.

Де буде здійснюватися оплата за документи

Оплата послуг на мобільних комплексах буде здійснюватися на місці – за допомогою онлайн-сервісу. Для цього одержувачам послуг необхідно мати при собі смартфон і реквізити банківської карти (оплата готівкою зараз недоступна).

Джерело: Пенсійний кур’єр