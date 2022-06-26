Июнь, 26 в 18:18

В Польше с 1 июля отменят бесплатный проезд по железной дороге для беженцев из Украины. Так, украинцы будут ездить на общих условиях.

Об этом сообщила польская железнодорожная компания PKP Intercity.

— Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до 30 июня. А с 1 июля эти поездки будут совершаться по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity, — говорят в компании.

В компании рассказали, что бесплатный проезд для украинцев во втором классе поездов эконом-категорий был введен 26 февраля этого года. В целом с тех пор услугами польской железной дороги воспользовались более 2,3 млн. граждан Украины.

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До 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только в такие города (а также из них), расположенных на польской восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Отметим, что Польша стала первой страной, которая на фоне полномасштабного российского вторжения позволила украинским беженцам бесплатно пользоваться своей железной дорогой.

Напомним, что Польша получит кредит в размере €450 млн от Банка развития Совета Европы (CEB) для помощи беженцам из Украины.