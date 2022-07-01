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Факты / Украина / Общество

Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

Юля Захарченко, редактор ленты
Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата
Фото: УНИАН

Во Львове городской совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Под ограничение также попала Украинская правоверная греко-католическая церковь Группа Догнала.

Соответствующее решение приняли во время очередной сессии Львовского городского совета. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что его единогласно поддержали все депутаты горсовета.

По его словам, это политическое решение было направлено президенту, главе Верховной Рады и правительству, потому что исключительно государственные органы власти могут руководить деятельностью религиозных организаций.

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– Это позиция, которую мы публично озвучили, а государственные органы должны брать это в работу, – подчеркнул Садовый.

Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий после начала полномасштабной войны в Украине осудил агрессивные действия России. Он призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы украинцев, однако УПЦ МП не спешит сотрудничать или объединиться с Православной церковью Украины.

Источник: Львовский городской совет

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