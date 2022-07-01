У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату

Червень, 30 в 21:56

У Львові міська рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Під обмеження також потрапила Українська правовірна греко-католицька церква Група Догнала.

Відповідне рішення ухвалили під час чергової сесії Львівської міської ради. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що його одностайно підтримали всі депутати міськради.

За його словами, це політичне рішення скерували президенту, главі Верховної Ради та уряду, тому що виключно державні органи влади можуть керувати діяльністю релігійних організацій.

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– Це позиція, яку ми публічно озвучили, а державні органи мають брати це в роботу, – наголосив Садовий.

Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій після початку повномасштабної війни в Україні засудив агресивні дії Росії. Він закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли українців, проте УПЦ МП не поспішає співпрацювати чи об’єднатися з Православною церквою України.

Джерело: Львівська міська рада