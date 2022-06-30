Июнь, 30 в 19:42

Компания Укрпочта анонсировала повышение тарифов на доставку посылок с 1 июля этого года.

Согласно сообщению пресс-службы компании, стоимость стандартной доставки посылок по Украине вырастет в среднем на 14%, а в пределах области – на 13%. Речь идет об услуге Укрпочта Стандарт, в рамках которой сроки доставки посылок составляют от 4 до 6 дней в пределах Украины.

В компании уточнили, что новые тарифы на универсальные услуги почтовой связи должны были вступить в силу еще с 1 декабря 2021 года, однако их отсрочили до 1 июля.

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– Пересмотр тарифов вызван, прежде всего, увеличением логистических расходов на доставку. Однако даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпочты остаются более низкими по сравнению с конкурентами, — заверили в компании.

Так, после повышения тарифов:

• стоимость отправки весом до 1 кг в пределах Украины вырастет до 35 грн (ранее эта услуга стоила 31 грн);

• доставка посылки весом до 15 кг будет стоить 75 грн (до сих пор было 65 грн).

Изменятся и тарифы на услугу Укрпочта Экспресс (сроки доставки посылок по Украине составляют от 3 до 4 дней). Тарифы в среднем вырастут на 14% для отправлений в пределах области и 16% – в пределах Украины. К примеру, если до 1 июля посылка весом до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с завтрашнего дня стоимость отправления составит 45 грн.

Кроме того, на 14% вырастет стоимость услуги Документы (речь идет об экспресс-доставке документов). Согласно данным на сайте компании, фиксированная цена этой услуги составляет 40 грн.

В то же время, не меняется стоимость международных отправлений.

Есть и другие существенные изменения в работе Укрпочты. Так, с 1 июля компания будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки (такие как велосипеды, автомобильные бамперы и т.п.) во всех областных центрах Украины и городах Кривой Рог, Кременчуг, Краматорск. Для отправки таких посылок будут выделены отдельные отделения (со списком можно ознакомиться по ссылке).

Крупногабаритными будут считать посылки, фактический вес которых составляет до 30 кг, длина наибольшей стороны – от 0,7 м до 2 м, а сумма всех сторон (высота, длина и ширина) – до 3,5 м.

Вводятся изменения и для посылок весом более 30 кг: максимальная масса отправления вырастет до 600 кг.

Недавно Новая почта и Укрпочта возобновили доставку с AliExpress. С 15 июня украинцы снова могут заказывать товары на одном из крупнейших азиатских маркетплейсов.

Источник: Укрпочта