Червень, 30 в 19:42

Компанія Укрпошта анонсувала підвищення тарифів на доставку посилок уже з 1 липня цього року.

Згідно з повідомленням пресслужби компанії, вартість стандартної доставки посилок по Україні зросте в середньому на 14%, а в межах області – на 13%. Йдеться про послугу Укрпошта Стандарт, в рамках якої терміни доставки посилок становлять від 4 до 6 днів у межах України.

У компанії уточнили, що нові тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку повинні були набути чинності ще з 1 грудня 2021 року, проте їх відтермінували до 1 липня.

Зараз дивляться

– Перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставку. Проте навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишаються нижчими порівняно з конкурентами, – запевнили в компанії.

Так, після підвищення тарифів:

• вартість відправлення вагою до 1 кг в межах України зросте до 35 грн (раніше ця послуга коштувала 31 грн);

• доставка посилки вагою до 15 кг коштуватиме 75 грн (досі було 65 грн).

Зміняться і тарифи на послугу Укрпошта Експрес (терміни доставки посилок по Україні становлять від 3 до 4 днів). Тарифи в середньому зростуть на 14% для відправлень у межах області та 16% – у межах України. Наприклад, якщо до 1 липня посилка вагою до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то відзавтра вартість відправлення становитиме 45 грн.

Крім того, на 14% зросте вартість послуги Документи (йдеться про експрес-доставку документів). Згідно з даними на сайті компанії, фіксована ціна цієї послуги становить 40 грн.

Водночас не змінюється вартість міжнародних відправлень.

Є й інші суттєві зміни в роботі Укрпошти. Так, з 1 липня компанія прийматиме та доставлятиме великогабаритні посилки (як-от велосипеди, автомобільні бампери тощо) в усіх обласних центрах України та в містах Кривий Ріг, Кременчук, Краматорськ. Для відправлення таких посилок будуть виділені окремі відділення (зі списком можна ознайомитися за посиланням).

Великогабаритними вважатимуть посилки, фактична вага яких становить до 30 кг, довжина найбільшої сторони – від 0,7 м до 2 м, а сума всіх сторін (висота, довжина та ширина) – до 3,5 м.

Запроваджуються зміни і для посилок вагою понад 30 кг: максимальна маса відправлення зростає до 600 кг.

Нещодавно Нова пошта та Укрпошта поновили доставку з AliExpress. З 15 червня українці знову можуть замовляти товари на одному з найбільших азійських маркетплейсів.

Джерело: Укрпошта