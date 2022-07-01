Июль, 01 в 14:55

Более 90% украинцев доверяют Вооруженным силам Украины, а 85% – руководству нашего государства.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Национальным демократическим институтом (НДИ) и КМИС (Киевским международным институтом социологии).

Социологи задали респондентам вопрос, насколько они доверяют определенным институтам и организациям. Выяснилось, что наибольшее (практическое абсолютное) доверие украинцы испытывают к ВСУ – 97%.

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Кроме того, подавляющее большинство граждан доверяют руководству страны, а именно президенту Владимиру Зеленскому (85%).

Кабинету министров и Верховной Раде сейчас доверяют 56% и 40% украинцев соответственно, а премьеру Денису Шмыгалю – 57%. Уровень доверия к спикеру парламента Руслану Стефанчуку составляет 43%, а к Офису генпрокурора – 37%.

Кроме того, 87% доверяют ГСЧС, 85% – Национальной гвардии, 82% – Силам территориальной обороны, 74% – СНБО, 59% – Национальной полиции, 56% – местным властям.

Уровень доверия отражается в положительной оценке деятельности органов власти с начала полномасштабной войны 24 февраля.

В частности, деятельность Владимира Зеленского положительно оценивается 88% респондентов, Верховной Рады – 41%, правительства – 60%.

Телефонный опрос (методом (CATI) проходил 2-11 мая 2022 года. Разработкой и проведением исследования занимался Национальный демократический институт, а полевые работы выполнил КМИС. Было опрошено 2 500 респондентов (речь идет о взрослом населении, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами). На временно оккупированных территориях исследование не проводилось. Средняя погрешность выборки не превышает +/- 3%.

Инфографика: КМИС