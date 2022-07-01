Липень, 01 в 14:55

Понад 90% українців довіряють Збройним силам України, а 85% – керівництву нашої держави.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Національним демократичним інститутом (НДІ) та КМІС (Київським міжнародним інститутом соціології).

Соціологи поставили респондентам запитання, наскільки вони довіряють певним інституціям та організаціям. З’ясувалося, що найбільшу (практичну абсолютну) довіру українці відчувають до ЗСУ – 97%.

Зараз дивляться

Крім того, переважна більшість громадян довіряє керівництву країни, а саме президенту Володимиру Зеленському (85%).

Кабінету міністрів та Верховній Раді зараз довіряють 56% і 40% українців відповідно, а прем’єру Денису Шмигалю – 57%. Рівень довіри до спікера парламенту Руслана Стефанчука становить 43%, а до Офісу генпрокурора – 37%.

Крім того, 87% довіряють ДСНС, 85% – Національній гвардії, 82% – Силам територіальної оборони, 74% – РНБО, 59% – Національній поліції, 56% – місцевій владі.

Рівень довіри відображається в позитивній оцінці діяльності органів влади з початку повномасштабної війни 24 лютого.

Зокрема, діяльність Володимира Зеленського позитивно оцінюють 88% респондентів, Верховної Ради – 41%, уряду – 60%.

Телефонне опитування (методом (CATI) проходило 2-11 травня 2022 року. Розробкою та проведенням дослідження займався Національний демократичний інститут, а польові роботи виконав КМІС. Було опитано 2 500 респондентів (йдеться про доросле населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами). На тимчасово окупованих територіях дослідження не проводилося. Середня похибка вибірки не перевищує +/- 3%.

Інфографіка: КМІС