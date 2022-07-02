Липень, 02 в 18:24

На Дніпропетровщині внаслідок пожежі у приватній домівці загинуло немовля.

Зазначається, що виклик про пожежу стався о 13:09 2 липня. Горіла будівля на вулиці Центральна у селі Олексіївка Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району.

Вогонь поширився в середині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

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– Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили дитину, 2022 року народження, без ознак життя, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що вогнем були пошкоджені конструкції житлового будинку та речі домашнього вжитку на загальній площі 60 кв. м.

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Вже менш ніж за пів години, о 13:35, пожежа була локалізована, а о 14:21 – ліквідована.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.