Липень, 05 в 22:42

У вівторок, 5 липня, стало відомо про дію в Україні додаткових обмежень для військовозобов’язаних.

Як повідомляється, вони стосуються насамперед тих, хто має намір змінити своє місце проживання чи перебування навіть у межах нашої країни.

Зараз дивляться

Влада пообіцяла, що додаткові роз’яснення про ці обмеження та правила пересування військовозобов’язаних в Україні нададуть 6 липня – їх обіцяє оприлюднити заступник парламентського комітету з цифрової трансформації, депутат від Слуги народу Олександр Федієнко.

Що означає ініціатива обмежити пересування військовозобов’язаних, хто видає дозвіл на виїзд, кому доведеться його отримати та як це зробити – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Українці не в захваті

Українці досить бурхливо відреагували на інформацію про ці обмеження. Люди в коментарях до посту Генштабу, а також просто у себе на сторінках скаржилися, що не можуть зрозуміти, чого саме стосуються зміни.

Багато хто оцінив цю ініціативу негативно і порівняв її з “рабством”, “кріпацтвом” та “совком”.

Зокрема, на думку людей, таке обмеження може мати наслідки для економіки, волонтерства, евакуації чоловіками своїх дітей та дружин із міст, які опиняються у зоні бойових дій.

Крім того, викликає запитання те, як вплине таке навантаження на ефективність роботи військкоматів – чи не будуть вони паралізовані чергами?

Що не так з обмеженнями – оцінка юристів

Юрист, фахівець у галузі конституційного та міжнародного публічного права Олександр Марусяк наголошує, що якщо дивитися на цю ситуацію з точки зору Конституції, то право на пересування обмежувати можна.

– Однак, коли ми обмежуємо його, у законі має бути чітко прописано, хто, як і на скільки може все це робити. Якщо ж ми подивимося на закон про військовий обов’язок та військову службу, на який посилається Генштаб, то тут навіть такого терміну ми не знайдемо, як воєнний стан – там написано воєнний час, – зазначив експерт.

Він пояснив, що у самому законі є багато архаїзмів та норм, які не узгоджені наступними актами.

Якщо ж говорити про використання закону про мобілізацію, то там такої норми взагалі немає.

– У законі про мобілізацію йдеться про зміну місця реєстрації – і це логічно, що без дозволу військкоматів не можна міняти місце реєстрації. А місце проживання – це дуже широке поняття, – розповів Марусяк.

Відповідно до Цивільного кодексу, йдеться про житло, в якому проживає особа – постійно чи тимчасово. Тобто це фактично будь-яке житло, незалежно від того, чи зареєстрована там ця особа.

Олександр Марусяк також зазначив, що у самій цій ініціативі не вистачає юридичної визначеності, і це порушує верховенство права, оскільки незрозуміло, в якому плані треба отримувати цей дозвіл і де.

– Якщо, наприклад, їхати з Ірпеня до Києва – чи це вважається перетином? Чи в межах району одного міста? Про які часи йдеться – наприклад, якщо на два дні кудись поїхати, чи вважається це, що людина змінює місце проживання? Тут надто багато невизначеності, – наголосив юрист.

Експерт повідомив, що якщо аналізувати документ, на який посилається влада, то залишається незрозумілим те, про які саме межі йдеться – міста, області чи щось інше.

Ще одним незрозумілим аспектом є те, як це буде організовано – немає чіткої та прозорої процедури, яку розписали б і роз’яснили. Хто має право перевіряти наявність дозволів, де саме – на вокзалі, поїздах, дорогах, як саме?

Крім того, Марусяк зазначив, що немає пояснення того, яка відповідальність передбачена у разі, якщо громадяни не дотримуватимуться цих обмежень.

– Ну, не отримає людина дозвіл, і що далі? Не зрозуміло. І якщо хтось колись захоче позиватися щодо цього, то це можна і до ЄСПЛ дійти, – резюмував він.

На думку експерта, складається враження, що спочатку озвучуються певні ініціативи, а потім у ході справи їх доопрацьовують і доповнюють.

Юрист підкреслив, що має бути опублікована повноцінна постанова, наприклад, Кабінету міністрів, офіційно розроблена та оприлюднена, і її мають довести в установленому законом порядку до відома громадян.

Тим часом, адвокат Ростислав Кравець зазначив, що в ініціативі потрібно ще розбиратися. Якщо йдеться про військовозобов’язаних, які змінюють місце проживання, то вони щоразу мають бути зняті з військового обліку та стати на нього у новому місці, куди вони переїжджають.

– Деякі гарячі голови вирішили трактувати це так, що нібито потрібний дозвіл від цих центрів, колишніх військкоматів, на переміщення між регіонами, районами та областями України. Це не так, – вважає він.

Кравець стверджує, що у законі про військову службу та інших документах, як-от закон про правовий режим військового стану, зазначено про зміну місця проживання.

Юрист заявив, що не мається на увазі ситуація, коли людина їде на роботу або у відрядження, або в особистих справах – картоплю копати на дачі, наприклад.

– Я вважаю, що в даному випадку хтось просто вирішив хайпонути на темі, фактично змінити розуміння того, про що йдеться, і зробити неприємну інформаційну бомбу, що нібито потрібний дозвіл на переміщення навіть між районами міста Києва. Цього не треба, – сказав Кравець.

Він нагадав, що таке обмеження намагалися запровадити під час коронавірусної інфекції, і це не вдалося, а зараз таке нововведення завдало б величезної шкоди економіці країни.

– До того ж це підняло б рівень корупції до невідомих масштабів. Нічого такого не трапилося, просто з 1992 року ніхто це питання не регулював – і лише через 30 років дійшли руки це питання врегулювати. Я вважаю, що знайшли не дуже правильний момент і не дуже добре це було подано без відповідних роз’яснень, – резюмував він.

Роз’яснення ЗСУ

Координатор руху адвокатів ЗСУ Євгенія Рябека, коментуючи цю ініціативу, зазначила, що дозвіл із військкомату на пересування в рамках України мають брати лише ті військовозобов’язані, які змінюють місце проживання чи реєстрації.

Тобто, за її даними, просто пересуватися Україною все ще можна без отримання дозволів.

Тим часом полковник Генштабу Олександр Хлись наголосив, що обговорювані обмеження – не нові, оскільки в Україні діють відповідні закони – про правовий режим військового стану, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також закон про військове зобов’язання та військову службу.

Відповідно до цих законодавчих актів, на керівника територіальних центрів лягає норма, відповідно до якої вони в умовах мобілізації дають дозвіл на виїзд за межі території проживання, перебування або реєстрації.

– Така норма діяла у нашій державі з початку війни. Відповідно до того, що у нас на початку війни склалися умови, коли велика кількість людей була змушена залишити свої будинки, втратити документи, ця норма для нас не виглядала як та, яка необхідна для використання, – пояснив він.

Однак у ході вже фактично чотирьох місяців ведення війни багато внутрішньо переміщених громадян переїхали зі східної частини України на західну, хтось взагалі виїхав із країни.

Хлись пояснив, що люди, які виїхали та проживали на західній частині України, стали там тимчасово на військовий облік.

– Але зараз варто врахувати, що багато людей повертаються, щоб відновити свої будинки, – розповів він.

Таким чином, у Генштабі новими обмеженнями хочуть уточнити кількість людей, які прибули, а також їхні дані, щоб надалі скоригувати обсяги мобілізації за регіонами.

Полковник додав, що якщо військовозобов’язаний переміщатиметься в межах області, дозвіл на виїзд йому не знадобиться.

– Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл, – сказав Хлись в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що це відрізняється від заяви Євгенії Рябеки, яка заявляла, що дозвіл потрібно отримати лише у разі зміни місця проживання.

Відповідно до слів Хлися, виїзд за межі області вимагає отримання відповідного дозволу, тобто обмеження все ж таки є.

Він додав, що в Генштабі не думають, що кількість людей, яким знадобиться відповідний дозвіл, буде надто великою.

Крім того, Мінцифри працює над тим, щоб дозволити отримувати дозволи через програму Дія.

Пізніше на сторінці Генштабу у Facebook також з’явилося роз’яснення, в якому зазначено, що головною метою обмежень стало “упорядкування обліку переміщених осіб”.

Після активних суспільних суперечок своє роз’яснення опублікував і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наголосив, що всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити.

– Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК, – написав Залужний у себе в соцмережах.

Він додав, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб протягом найближчих днів не було.

Детальний опис правил зміни проживання для військовозобов’язаних, а також документи, які необхідно заповнити для отримання дозволу, головнокомандувач опублікував за посиланням.

Там зазначається, що місце перебування на військовому обліку визначає позначка у посвідченні про приписку до призовної ділянки, військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Кому потрібен дозвіл на зміну місця проживання

Ці обмеження стосуватимуться всіх українців, які перебувають на військовому обліку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Серед них – призовники, резервісти та військовозобов’язані.

Щоб змінити адресу реєстрації або місця перебування на обліку, потрібно не раніше, ніж за три дні до від’їзду з місця проживання, знятися з військового обліку в місцевому ТЦУ та СК та стати на облік за новим місцем проживання, на це дають не менше семи днів. Звертатися необхідно зі спеціальним письмовим клопотанням.

Реєстрація на новому місці неможлива без зняття з обліку за місцем проживання.

Окремо отримують дозволи чинні військові – у командирів своїх частин, резервісти та військовозобов’язані СБУ – у керівників своїх органів, військовозобов’язані та резервісти Служби зовнішньої розвідки – у керівників своїх підрозділів, військовозобов’язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – у керівників відповідних органів управління центрального органу, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

На яких підставах видають дозволи та скільки вони діють

За даними Генштабу, дозвіл видають на строк від 30 діб до року з огляду на категорію людини, яка хоче виїхати.

У роз’ясненні Запорізької ОВА наголошується, що виїжджати можуть:

до одного року – призовники, які вже отримали або мають право на відстрочення від призову на строкову службу (термін не може перевищувати дату закінчення відстрочки);

до 30 діб – особи призовного віку, якщо вони мають поважні причини на кшталт хвороби чи смерті родичів тощо;

до одного року – військовозобов’язані та резервісти, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (необхідно мати підтверджуючі документи, строк не може перевищувати дату закінчення права на відстрочку);

до 30 діб – резервісти та військовозобов’язані, які отримали броню на період мобілізації та воєнного часу (термін не може перевищувати дату закінчення дії свідоцтва про відстрочку);

до 30 діб – інші військовозобов’язані та резервісти, якщо вони мають інші поважні причини для виїзду і можуть надати документи-докази. Їм дозвіл може надати керівник центру комплектування.

Хто може їздити Україною без обмежень та дозволу

Серед винятків – українці, які не є військовозобов’язаними або ж зняті з обліку.

Також не потрібно отримувати дозвіл на виїзд у випадку, якщо ви пересуваєтеся по країні в рамках робочого відрядження та маєте броню на період мобілізації та воєнного часу, навіть якщо ви є військовозобов’язаним. З собою потрібно мати паспорт, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або військовий квиток, посвідчення про відстрочку або засвідчений керівником ТЦК та СП витяг з наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.

Виїжджати без дозволу можна і військовозобов’язаним, яких зняли з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Однак, у цьому випадку необхідно стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи днів з дати зняття з обліку.

Зазначимо, що у Генштабі заявили, що розглядають додаткові правила, згідно з якими можуть спростити переміщення тих осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони через службову чи особисту потребу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому вимагає від Генштабу та Міноборони “роз’яснити рішення про нові правила для військовозобов’язаних”, а також попросив надалі не приймати таких рішень нібито без його участі.

Факти ICTV направили інформаційний запит із проханням уточнити та роз’яснити докладніше ініціативу про додаткове обмеження пересування військовозобов’язаних до пресслужб Міноборони та ЗСУ. В разі отримання додаткової інформації ми опублікуємо її у цьому чи наступних матеріалах на нашому сайті.