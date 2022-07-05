Июль, 05 в 14:07

В оккупированном Мелитополе после того, как Вооруженные силы Украины нанесли разгромный удар по базе россиян на аэродроме, последние перебрались в жилые кварталы.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ночью 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в городе. Кроме того, благодаря силам сопротивления российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

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По информации издания, после разгрома базы вражеские войска перебрались в жилые микрорайоны — они обустроили базу за супермаркетом АТБ в районе остановки Детсад.

Иван Федоров в свою очередь заявил, что ожидает большого потока мелитопольцев на эвакуацию.

По словам главы города, захватчики перевозят уцелевшую технику на другие военные базы и прячут ее в лесополосах. В Мелитополе находится около 1000 российских военных.

Сейчас в городе вынуждены оставаться около 50% жителей – 70 тысяч человек.

Фото: Городской совет Мелитополя