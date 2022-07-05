Июль, 04 в 23:02

Больница в оккупированном Мелитополе переполнена российскими военными после удара ВСУ американской системой HIMARS по аэродрому.

Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он отметил, что темпы поставки оружия в Украину не такие быстрые, как хотелось бы. Однако современные системы уже достаточно эффективно используются украинскими военными.

– Вчера в Мелитополе жители насчитали до 18 взрывов, что дает основания полагать, что было применено до трех пакетов HIMARS. И как мы видим на карте NASA, которая показывает именно места пожаров, эти удары были нанесены именно по аэродрому, где, как говорил мэр Мелитополя, сейчас находится крупная российская база. И именно эта база и была поражена. И как также пишут на пророссийских форумах, сейчас в больницах Мелитополя большое количество раненых. – сказал он.

Михайлов добавил, что больница в Мелитополе сейчас закрыта и туда нельзя пройти. Это свидетельствует о том, что удар ВСУ по позициям войск был очень результативным.

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Ранее мэр Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Они нанесли более 30 ударов по врагу.