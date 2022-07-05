Липень, 05 в 14:07

В окупованому Мелітополі після того, як Збройні сили України завдали нищівного удару по базі росіян на аеродромі, останні перебралися до житлових кварталів.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що вночі 3 липня ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох військових баз окупантів у місті. Крім того, завдяки силам спротиву російський бронепоїзд з боєприпасами зійшов із рейок.

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За інформацією видання, після розгрому бази ворожі війська перебралися до житлових забудов – вони облаштували базу за супермаркетом АТБ у районі зупинки Дитсадок.

Іван Федоров своєю чергою заявив, що очікує на великий потік мелітопольців на евакуацію.

За словами очільника міста, наразі загарбники перевозять вцілілу техніку на інші військові бази та ховають її у лісосмугах. У Мелітополі перебуває близько 1000 російських військових.

Зараз у місті вимушені залишатись близько 50% мешканців – 70 тисяч людей.

Фото: Міська рада Мелітополя