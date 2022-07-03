Июль, 03 в 6:38

По временно оккупированному Мелитополю Запорожской области нанесен массированный удар.

Согласно данным местных СМИ, под ударом оказался район аэродрома, где базируются российские захватчики.

Над городом сейчас поднимается густой дым.

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