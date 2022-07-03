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Факты / Украина

По Мелитополю нанесен массированный удар

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

По временно оккупированному Мелитополю Запорожской области нанесен массированный удар.

Согласно данным местных СМИ, под ударом оказался район аэродрома, где базируются российские захватчики.

Над городом сейчас поднимается густой дым.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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