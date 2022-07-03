ВСУ ночью ударили более 30 раз по российской военной базе в Мелитополе — мэр
Украинские защитники уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Они нанесли более 30 ударов по врагу.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
– Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе, – отметил он.
По словам Федорова, ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.
— Наша задача помочь разместиться людям, которые хотят уехать в Запорожье, — говорит мэр.
Также он добавил, что 2 июля благодаря силам сопротивления вражеский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.
Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.
Отметим, что утром 3 июля появилась информация о массированном ударе по временно оккупированному Мелитополю Запорожской области.
По данным местных СМИ, под ударом оказался район аэродрома, где базируются российские захватчики. Над городом поднимался густой дым.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Иван Федоров
Фото: Иван Федоров