Июль, 03 в 9:27

Украинские защитники уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Они нанесли более 30 ударов по врагу.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

– Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе, – отметил он.

По словам Федорова, ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

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— Наша задача помочь разместиться людям, которые хотят уехать в Запорожье, — говорит мэр.

Также он добавил, что 2 июля благодаря силам сопротивления вражеский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.

Отметим, что утром 3 июля появилась информация о массированном ударе по временно оккупированному Мелитополю Запорожской области.

По данным местных СМИ, под ударом оказался район аэродрома, где базируются российские захватчики. Над городом поднимался густой дым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров