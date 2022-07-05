Липень, 05 в 14:46

Збройні сили України ударом по аеродрому в окупованому Мелітополі ліквідували понад 200 російських загарбників, ще понад 300 поранено.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник міста Іван Федоров.

За його словами, ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі, а саме: казарми, склади з боєприпасами і пальним.

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– Я сподіваюся, що ЗСУ надовго вивели з ладу цю базу. Щодо попередніх втрат, то можна сказати, що понад 200 рашистів повністю знищили. Ця інформація хоч і не офіційна, але перевірена. Понад 300 рашистів поранено, – розповів Федоров.

Він зауважив, що володіє інформацією що саме і куди загарбники намагаються перевезти. Такою ж ситуація є і з колаборантами – у понеділок більшість з них просто не вийшли на роботу. Дехто з них вже виїхав із міста, дехто намагається це зробити.

Решта баз окупантів знаходяться у промзоні Мелітополя.

– Я сподіваюся, що наші спецслужби зможуть ліквідувати і ці бази. На деяких з цих баз побільшало техніки. Ворог хоче розосередити цю техніку, її перевозять до лісосмуг, щоб якось замаскувати. Але що перевозять і де воно дислокується нам добре відомо, – зауважив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він наголосив, що наразі у місті перебуває майже 1000 російських військових.

Крім того, українські сили спротиву підірвали залізничний міст між Мелітополем і Токмаком. За словами Федорова, це зробили для того, щоб обмежити постачання зброї для окупантів на лінію фронту Запорізької та Донецької областей.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ЗСУ системою HIMARS завдали по базі ворога понад 30 ударів. Згодом стало відомо, що лікарня міста переповнена російськими військовими після удару ЗСУ.