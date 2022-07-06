Активно бьют по технике РФ: в ВСУ опровергли “уничтожение” артиллерийских систем Himars

Июль, 06 в 17:02

Прокремлевские пропагандисты активно распространяют многочисленные фейки о якобы уничтожении американской ракетной артиллерийской системы Himars, предоставленной Украине в рамках военной помощи для противодействия полномасштабной российской агрессии.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что это только очередные российские фейки, а сообщения не соответствуют действительности.

Реактивные системы Himars, предоставленные союзниками и партнерами Украины, постоянно наносят мощные удары по стратегически важным объектам российской армии. Это приводит к огромным потерям вражеской техники, российских солдат и обеспечения войск РФ.

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В июне США согласились предоставить Украине M142 Himars, однако выдвинули определенные условия. ВСУ должны использовать только ракеты малой дальности, чтобы бить по российским целям на территории Украины.

А уже 23 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о поступлении в Вооруженные силы Украины ракетных артиллерийских систем Himars.