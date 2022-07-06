Активно б’ють по техніці РФ: у ЗСУ спростували “знищення” артилерійських систем HIMARS

Липень, 06 в 17:02

Прокремлівські пропагандисти активно поширюють численні фейки про нібито знищення американської ракетної артилерійської системи Himars, яку надали Україні у рамках військової допомоги для протидії повномасштабній російській агресії.

У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили, що це лише чергові російські фейки, а повідомлення не відповідають дійсності.

Реактивні системи Himars, надані союзниками та партнерами України, постійно завдають потужних ударів по стратегічно важливих об’єктах російської армії. Це призводить до величезних втрат ворожої техніки, російських солдатів та забезпечення військ РФ.

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У червні США погодилися надати Україні M142 Himars, однак висунули певні умови. ЗСУ мають використовувати лише ракети малої дальності, щоб бити по російських цілях на території України.

А вже 23 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про надходження до Збройних сил України ракетних артилерійських систем Himars.