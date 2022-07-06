Лучше, чем дома, не будет: Зеленский рассказал, что позволит украинцам вернуться

Июль, 06 в 18:47

Продолжительность войны и сроки возвращения украинцев на родину зависят от нескольких факторов.

Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Это уже не совсем военный конфликт – открытая террористическая акция со стороны РФ. И даже войной сложно назвать, учитывая те последствия… то, что делали эти люди или изверги, военные РФ с гражданскими людьми нашего государства. И от этих последствий, мне кажется, сегодня зависит, долго ли будет эта война, поймет ли РФ, что она натворила. Когда она это поймет окончательно и станет покидать нашу территорию, — сказал он.

В то же время президент отметил, что первый фактор — “очень гуманный момент”, в который он не очень верит. Вторым фактором, по словам президента, является то, как мир давит на Россию и “вытесняет ее с нашей земли”.

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– Мы – на поле боя. Весь мир – санкционно, политически, а также помощью и быстрыми поставками нам оружия усиливает нас. Поэтому ответ на этот вопрос зависит от нас всех — как быстро мы заставим Россию думать о мире, – объяснил Зеленский.

Возвращение украинцев домой зависит и от ситуации с безопасностью в нашей стране, в том числе от ракетных ударов.

— Уже никто не ожидает той или иной авиации, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока теоретическое, что можем рассчитывать на прибытие в Украину мощных air defense system. Это важно. Потому что это позволит вернуться домой женщинам и детям, – пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что возвращение в Украину зависит от самих граждан, потому что “большое количество людей понимают, что лучше, чем дома, не будет, и поэтому они возвращаются”.

Сегодня, 6 июля, с визитом в Киев по приглашению президента Украины прибыл премьер Ирландии Михол Мартин. Он посетил разрушенные россиянами города в Киевской области – Бородянку, Бучу и Ирпень.