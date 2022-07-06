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Факты / Украина / Политика

В Украину с визитом прибыл премьер Ирландии. Он посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Міхал Мартін в Україні

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сегодня, 6 июля, с визитом находится в Украине. Недавно его приглашал президент Украины Владимир Зеленский.

Чиновник посетил разрушенные россиянами города в Киевской области – Бородянку, Бучу и Ирпень.

— Михал Мартин собственными глазами увидел разрушения, вызванные бомбардировками и целенаправленными атаками на гражданских во время вторжения и оккупации российскими войсками, — сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Он отметил, что премьер-министр Ирландии в это непростое время выразил поддержку Украине.

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В настоящее время в Ирландии находятся около 40 тыс. украинцев, вынужденно убегавших от военной агрессии России. Кулеба поблагодарил Ирландию за постоянную поддержку и помощь Украине.

Фото: Дмитрий Кулеба

В пресс-службе ирландского правительства отметили, что цель визита — выразить поддержку Украине и солидарность с украинским народом, который подвергся “аморальному и ничем не спровоцированному террористическому нападению” со стороны России.

В начале июня депутаты Сената Ирландии приняли резолюцию, в которой признали действия российских военных в Украине геноцидом.

В частности, глава верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли отметил, что незаконное вторжение РФ в Украину является актом геноцида.

Источник: Дмитрий Кулеба, Правительство Ирландии

Фото: Дмитрий Кулеба

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