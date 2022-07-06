Липень, 06 в 18:47

Тривалість війни та терміни повернення українців на Батьківщину залежать від кількох факторів.

Про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном заявив президент України Володимир Зеленський.

— Це вже не зовсім військовий конфлікт – а відкрита терористична акція з боку РФ. І навіть війною складно назвати, враховуючи ті наслідки… те, що робили ці люди або нелюди, військові РФ з цивільними людьми нашої держави. І від цих наслідків, мені здається, сьогодні залежить, чи довго буде ця війна, чи зрозуміє РФ, що вона накоїла. Коли вона це зрозуміє остаточно і почне залишати нашу територію, – сказав він.

Водночас президент зазначив, що перший фактор – “дуже гуманний момент”, в який він не дуже вірить. Другим чинником, за словами президента, є те, як світ тисне на Росію та “витісняє її з нашої землі”.

Зараз дивляться

— Ми – на полі бою. Весь світ – санкційно, політично, а також допомогою та швидким постачанням нам зброї посилює нас. Тому відповідь на це запитання залежить від нас всіх – як швидко ми змусимо Росію думати про мир, – пояснив Зеленський.

Повернення українців додому залежить і від безпекової ситуації в нашій країні, зокрема від ракетних ударів.

— Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретичне, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system. Це важливо. Тому що це дасть змогу повернутися додому жінкам і дітям, – пояснив глава держави.

Він підкреслив, що повернення в Україну залежить від самих громадян, тому що “велика кількість людей розуміють, що краще, ніж вдома, не буде, і тому вони повертаються”.

Сьогодні, 6 липня, з візитом до Києва на запрошення президента України прибув прем’єр Ірландії Міхол Мартін. Він відвідав зруйновані росіянами міста у Київській області – Бородянку, Бучу та Ірпінь.