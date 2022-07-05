Ежемесячно получал $4 тысячи: СБУ разоблачило в сотрудничестве со спецслужбами РФ помощника нардепа

Июль, 05 в 10:56

СБУ разоблачила помощника народного депутата Украины, который, будучи российским агентом, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

— Чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазкиным во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на “связь” своему руководителю – Дмитрию Зубареву, — говорится в сообщении СБУ.

Своему российскому куратору предатель передал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом помощник нардепа ежемесячно получал от российских спецслужб от $1,5 до 4 тысяч.

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Для сбора разведданных изменщик использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

Источник: СБУ

Фото: скрин с видео СБУ