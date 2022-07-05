Ежемесячно получал $4 тысячи: СБУ разоблачило в сотрудничестве со спецслужбами РФ помощника нардепа
СБУ разоблачила помощника народного депутата Украины, который, будучи российским агентом, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.
— Чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазкиным во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на “связь” своему руководителю – Дмитрию Зубареву, — говорится в сообщении СБУ.
Своему российскому куратору предатель передал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.
За сотрудничество с врагом помощник нардепа ежемесячно получал от российских спецслужб от $1,5 до 4 тысяч.
Для сбора разведданных изменщик использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.
Источник: СБУ
Фото: скрин с видео СБУ