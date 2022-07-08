Июль, 07 в 22:56

Российскому генерал-полковнику, руководившему подготовкой, планированием и организацией полномасштабного вторжения армии РФ на территорию трех областей Украины, сообщили о подозрении.

По данным Офиса генерального прокурора, российский военный принимал непосредственное участие, когда пытался захватить Черниговскую, Сумскую и Харьковскую область.

Генерал-полковник армии РФ находился на территории села Тереховка, где в одном из фермерских хозяйств обустроил командный пункт. Там он отдавал приказы о ведении боевых действий в Украине и контролировал, чтобы российские солдаты их выполняли.

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Чтобы повысить морально-психологическое состояние подчиненных военных РФ, он вручил им российские государственные награды.

Командующему войсками центрального военного округа Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении по фактам ведения агрессивной войны, посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (по ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 действующего Уголовного кодекса).

Российскому военному грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества. Его проверяют на причастность к другим военным преступлениям РФ в Украине. Сейчас продолжается досудебное расследование.