Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Організував вторгнення у три області України: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Організував вторгнення у три області України: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру
Фото: Depositphotos

Російському генерал-полковнику, який керував підготовкою, плануванням та організацією повномасштабного вторгнення армії РФ на територію трьох областей України, повідомили про підозру.

За даними Офісу генерального прокурора, російський військовий брав безпосередню участь, коли намагався захопити Чернігівську, Сумську та Харківську область.

Генерал-полковник армії РФ перебував на території села Терехівка, де в одному із фермерських господарств облаштував собі командний пункт. Там він віддавав накази щодо ведення бойових дій в Україні та контролював, щоб російські солдати їх виконували.

Зараз дивляться

Щоб підвищити морально-психологічний стан підлеглих військових РФ, він вручив їм російські державні нагороди.

Командувачу військами центрального військового округу Збройних сил РФ повідомили про підозру за фактами ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (за ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 чинного Кримінального кодексу).

Російському військовому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Його перевіряють на причетність до інших воєнних злочинів РФ в Україні. Наразі триває досудове розслідування.

Читайте
Росія утримує у Чорному та Азовському морях до 40 ракет типу Калібр - Генштаб ЗСУ

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка