Організував вторгнення у три області України: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру

Липень, 07 в 22:56

Російському генерал-полковнику, який керував підготовкою, плануванням та організацією повномасштабного вторгнення армії РФ на територію трьох областей України, повідомили про підозру.

За даними Офісу генерального прокурора, російський військовий брав безпосередню участь, коли намагався захопити Чернігівську, Сумську та Харківську область.

Генерал-полковник армії РФ перебував на території села Терехівка, де в одному із фермерських господарств облаштував собі командний пункт. Там він віддавав накази щодо ведення бойових дій в Україні та контролював, щоб російські солдати їх виконували.

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Щоб підвищити морально-психологічний стан підлеглих військових РФ, він вручив їм російські державні нагороди.

Командувачу військами центрального військового округу Збройних сил РФ повідомили про підозру за фактами ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (за ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 чинного Кримінального кодексу).

Російському військовому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Його перевіряють на причетність до інших воєнних злочинів РФ в Україні. Наразі триває досудове розслідування.