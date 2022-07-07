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Факты / Украина / Общество

Все выплаты завершены: Шмыгаль о 6,5 тыс. грн в рамках программы єПідтримка

Юля Захарченко, редактор ленты
Гроші
Фото: Depositphotos

Кабинет министров полностью выполнил государственную программу єПідтримка, в рамках которой украинцы, пострадавшие в результате полномасштабной войны в Украине, получили финансовую выплату в размере 6,5 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, все граждане, которые подавали заявку на материальную помощь, уже получили денежные средства.

Около 5 млн украинцев получили единоразовую помощь в размере 6,5 тыс. грн. Общая сумма всех выплат составляет около 30,9 млрд грн, сообщил Шмыгаль.

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— Правительство примет постановление, позволяющее получать доход от военных облигаций благодаря картам поддержки, — добавил премьер-министр.

В начале марта украинцам начали выплачивать 6,5 тыс. грн в рамках программы єПідтримка, чтобы помочь украинцам, которые в результате войны потеряли работу. Сначала государство выделило на финансирование программы около 25 млрд грн.

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Источник: Кабмин
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