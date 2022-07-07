Всі виплати завершено: Шмигаль про 6,5 тис. грн у рамках програми єПідтримка

Липень, 07 в 19:46

Кабінет міністрів повністю виконав державну програму єПідтримка, у рамках якої українці, які постраждали внаслідок повномасштабної війни в Україні, отримали фінансову виплату в розмірі 6,5 тис. грн.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, всі громадяни, які подавали заявку на матеріальну допомогу, вже отримали кошти.

Майже 5 млн українців отримали одноразову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Загальна сума всіх виплат становить близько 30,9 млрд грн, повідомив Шмигаль.

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– Уряд прийме постанову, яка дозволяє отримувати дохід від військових облігацій завдяки карткам єПідтримка, – додав прем’єр-міністр.

На початку березня українцям почали виплачувати 6,5 тис. грн у рамках програми єПідтримка, щоб допомогти українцям, які внаслідок війни втратили роботу. Спочатку держава виділила на фінансування програми близько 25 млрд грн.