Это казалось невозможным: как разведка совершила семь успешных рейсов на Азовсталь

Июль, 08 в 17:49

Семь рейсов вертолетов, которые доставили на территорию завода Азовсталь воду, еду, оружие, противовоздушные средства и десант, эвакуировали раненых, уже успели стать легендой. Непосредственные участники операции в заблокированном Мариуполе рассказали о том, как развивались события на Азовстали.

Начальник связи обороны Мариуполя по позывному Мольфар рассказал, что последней точкой обороны решили сделать завод Азовсталь.

– Там есть естественное препятствие – река, которая закрывает с одной стороны и помогает держать оборону. Во-вторых, он географически выгоднее расположен. С завода легче всего добираться до других точек в городе, — отметил Мольфар.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что уже тогда российская армия полностью контролировала территорию вокруг Мариуполя, а водные пути заблокировала боевыми кораблями.

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– Тогда противник уже полностью контролировал всю территорию вокруг города Мариуполь. Водные пути не могли быть использованы, так как противник подвел свои боевые корабли. Они контролировали выходы Мариупольского морского порта. Оставался единственный путь – это воздушный мост, – отметил Буданов.

По словам начальника связи обороны Мариуполя, наши защитники ждали наступление с Востока. Бойцы хотели перекрыть доступ в город, заблокировав врага возле Азовстали. Однако российская армия пришла из направления Бердянска.

– Мы ожидали все-таки наступление из направления Востока, что основные силы будут направляться в направлении Безымянного. Мы хотели не пускать противника в город, чтобы он не перешел реку. Поэтому мы хотели, чтобы он уперся в Азовсталь со стороны левого берега и дальше уже не прошел в город. Мы не думали, что противник придет с тыла, из направления Бердянска, – поделился Мольфар.

Офицер спецназа ГУР Минобороны Украины по позывному Флинт рассказал, что российские войска постоянно наносили ракетные удары по Азовстали, поэтому украинским бойцам нужно было доставить необходимую технику, с помощью которой они смогли бы дать больший отпор врагу.

— Авиация противника хозяйничала в воздухе, наносила ракетно-бомбовые удары. Техника противника испытывала полное преимущество в уличных боях, в частности, участвовала в штурме Азовстали. Поэтому ребятам крайне необходимо доставить переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, комплексы по уничтожению бронированной техники Nlaw и Javelin, — считает Флинт.

Боец полка Азов по позывному Георгий рассказал, что завод был открыт для местного населения. Мирные жители получили воду, еду и вещи первой нужды.

– Мы собрали то, что был рассчитан наш личный состав. Все хранилища Азовстали, которые там были. Там было 36 бункеров, из них 34 рабочих. И на Азовстале там тоже было какое-то количество пищи, воды. Открыли завод для местного населения и дали людям продукты, воду и вещи первой необходимости. Для полумиллионного города – это ничего, – сообщил боец.

Вместе с защитниками Мариуполя на Азовстали находилось еще и большое количество мирных жителей. Запасы продовольствия и лекарства, рассчитанные на украинских военных, очень быстро закончились.