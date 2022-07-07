Июль, 06 в 22:06

Боец полка Азов, которого знают по позывному Торк, стал одним из украинских защитников Мариуполя, которых в конце июня во время обмена пленными удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины. Сейчас воин находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Мариуполе в результате российских обстрелов Торк получил тяжелое ранение. Он истекал кровью, однако смог переплыть реку под обстрелами и добраться до завода Азовсталь. Он видел смерть других защитников и павших воинов, поэтому после увиденного уже не боялся российского плена.

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– Стало понятно, что мы здесь до последнего. Ногу отрезают, в пакет бросают. А другие раненые ребята держат этот пакет. И все – так мы и добрались на Азовсталь. Единственное, что осталось после плена, это фотография с невестой. Она немного “уплыла” после реки, но уцелела, — рассказал боец.

По его словам, состояние наших защитников только стабилизировали, однако им не проводили необходимые хирургические операции. О доступе к лекарствам вообще лучше не говорить, поскольку гуманитарная помощь не доходила до бойцов на Азовстали.

Торк рассказал, что в российском плену они были в так называемом информационном вакууме. Солдаты РФ постоянно преподносили фейковые новости, как правду. В частности, от них звучало, что Харьков уже не находится под контролем Украины. Однако потом бойцы узнали, что это была лишь очередная ложь оккупантов.