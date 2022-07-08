Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Для ВСУ закупили 100 беспилотных комплексов Atlas: чем они уникальны

Юля Захарченко, редактор ленты
Для ВСУ закупили 100 беспилотных комплексов Atlas: чем они уникальны

Фонд Повернись живим закупил для ВСУ 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas на общую сумму €5 млн. Первые несколько десятков комплексов уже два месяца работают на фронте и обеспечивают воздушную разведку для украинских защитников.

– 100 комплексов – это 300 трикоптеров и наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, варианты целевой нагрузки, комплект запасных частей и инструментов, – сообщил глава фонда Тарас Чмут.

Главная особенность беспилотных комплексов состоит в том, что их разрабатывали специально для военных нужд. У них есть защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстоянии от оператора и использовать ретранслятор.

Дроны позволяют наблюдать ночью через качественную тепловизионную камеру, в отличие от беспилотников компаний Mavic или Autel, специализирующихся на создании квадрокоптеров.

Сейчас смотрят
Читайте
Станет для Кремля болезненным: экс-командующий НАТО призвал Украину ударить по Керченскому мосту

Фото: Тарас Чмут

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка