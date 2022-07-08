Для ВСУ закупили 100 беспилотных комплексов Atlas: чем они уникальны

Июль, 08 в 16:07

Фонд Повернись живим закупил для ВСУ 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas на общую сумму €5 млн. Первые несколько десятков комплексов уже два месяца работают на фронте и обеспечивают воздушную разведку для украинских защитников.

– 100 комплексов – это 300 трикоптеров и наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, варианты целевой нагрузки, комплект запасных частей и инструментов, – сообщил глава фонда Тарас Чмут.

Главная особенность беспилотных комплексов состоит в том, что их разрабатывали специально для военных нужд. У них есть защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстоянии от оператора и использовать ретранслятор.

Дроны позволяют наблюдать ночью через качественную тепловизионную камеру, в отличие от беспилотников компаний Mavic или Autel, специализирующихся на создании квадрокоптеров.

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Фото: Тарас Чмут