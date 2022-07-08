Для ВСУ закупили 100 беспилотных комплексов Atlas: чем они уникальны
Фонд Повернись живим закупил для ВСУ 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas на общую сумму €5 млн. Первые несколько десятков комплексов уже два месяца работают на фронте и обеспечивают воздушную разведку для украинских защитников.
– 100 комплексов – это 300 трикоптеров и наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, варианты целевой нагрузки, комплект запасных частей и инструментов, – сообщил глава фонда Тарас Чмут.
Главная особенность беспилотных комплексов состоит в том, что их разрабатывали специально для военных нужд. У них есть защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстоянии от оператора и использовать ретранслятор.
Дроны позволяют наблюдать ночью через качественную тепловизионную камеру, в отличие от беспилотников компаний Mavic или Autel, специализирующихся на создании квадрокоптеров.
Фото: Тарас Чмут