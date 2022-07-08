Для ЗСУ закупили 100 безпілотних комплексів Atlas: чим вони унікальні

Липень, 08 в 16:07

Фонд Повернись живим закупив для ЗСУ 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas на загальну суму €5 млрд. Перші декілька десятків комплексів вже два місяці працюють на фронті та забезпечують повітряну розвідку для українських захисників.

– 100 комплексів — це 300 трикоптерів та наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, варіанти цільового навантаження, комплект запасних частин та інструментів, – повідомив глава фонду Тарас Чмут.

Головна особливість безпілотних комплексів у тому, що їх розробляли спеціально для військових потреб. Вони мають захищений канал зв‘язку, можливість встановити антену на відстань від оператора та використовувати ретранслятор.

Дрони дозволяють спостерігати вночі через якісну тепловізійну камеру, на відміну від безпілотників компаній Mavic чи Autel, які спеціалізуються на створенні квадрокоптерів.

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Фото: Тарас Чмут