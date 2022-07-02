Июль, 02 в 17:19

В Северодонецке оккупационные власти пытаются создать свои органы управления, реанимировать коммунальные службы.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк.

Кроме того, оккупанты проводят перепись детей, оставшихся в городе, чтобы впоследствии организовать образовательный процесс.

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По словам Стрюка, в городе нет ни электричества, ни водоснабжения, ТЭЦ разрушены. В Северодонецке остается около 7-8 тысяч человек, из них несколько сотен детей.

Александр Стрюк рассказал, что россияне уже поставили своего человека руководить Северодонецком.

— Этот человек не смог завершить свою учебу в одной из школ Северодонецка. В 9-м классе в 16-летнем возрасте этот человек уехал в “ЛНР”, там он вступил в ряды террористической армии… Сейчас этот человек вернулся в город в качестве коменданта. Ну, стоит сказать, что характеристики не будут высоки, – заметил Стрюк.

Что касается разрушений в городе, то, по словам главы Северодонецкой военной администрации, около 20% домов пригодны для того, чтобы в них просто находиться — то есть целые стены и крыши, но выбиты окна.

Напомним, что 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о выходе ВСУ из Северодонецка, поскольку находиться на разбитых позициях нет смысла.