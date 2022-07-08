Липень, 08 в 11:12

Місто Сєвєродонецьк Луганської області наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи – російські окупанти мародерять майно містян.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація із посиланням на її очільника Сергія Гайдая.

За його словами, у місті зруйновано чи пошкоджено 80% житлового фонду. Дехто з містян намагається повернутися у Сєвєродонецьк за речами, проте зазвичай знаходять повністю розграбоване житло.

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Зазначається, що до Національної поліції щодня надходять до пів сотні заяв щодо зруйнованого житла на Луганщині.

– До прикладу, у Сєвєродонецьку деякі люди намагаються повернутися за речами. Але все частіше трапляються випадки, що віддавши кругленьку суму нелегальному перевізнику, знаходять хай і вцілілу, але пусту квартиру. Зайшовши в місто, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі, а потім почали грабувати все підряд. Під’їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо хороші меблі, то виносять й їх. Уже не йдеться лише про побутову техніку, – розповів Сергій Гайдай.

До того ж окупанти призначили чергового коменданта – вже третього.

Крім того, днями до місцевого автотранспортного підприємства прийшли з перевіркою із “комендатури”. А на ранок звідти зникли чотири автобуси.

Сам Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газ, електрика.

Через ворожі обстріли критична інфраструктура знищена майже вщент. За словами Сергія Гайдая, загарбники відремонтувати нічого не зможуть.

– Бо навіть в мирний час такий обсяг відновлень можна зробити за півроку-рік. За наявності матеріалів і кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого в росіян нема, – розповів очільник ОВА.

До того ж у місті проблема із каналізацією. Очисні споруди та насосні станції не працюють, стоки накопичуються.

– Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на вулиці. А ще сморід від померлих – тих, кого поховали у дворах… Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа, – заявив Сергій Гайдай.

Фото: Луганська ОВА