Июль, 09 в 16:43

Детей, которые выехали за границу, важно не отрывать от украинской системы образования.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он отметил, что уроки по украинской программе в других странах должны быть обязательной частью учебного процесса.

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— Было бы хорошо, если бы во время стандартного школьного дня в зарубежной школе для украинских детей выделялось определенное время, когда они могли бы заходить в кабинет, где есть компьютер и доступ к интернету, и работать несколько часов с украинскими учителями. К сожалению, пока такое системно не удалось внедрить, хотя есть единичные примеры такой организации, — сказал он.

С украинскими детьми за границей могли бы работать украинские учителя, поскольку из государства эвакуировались более 25 тыс. педагогов. Но проблема в том, что в некоторых странах от учителей требуют нострификацию дипломов.

— В школах за рубежом дети в большинстве своем учат язык, адаптируются в новой среде, но по тамошним учебным программам они учиться фактически не способны: очень большие отличия не только в языке преподавания, но и в содержании программ. Представьте себе, как ребенок, который впервые слышит немецкий язык, может посещать уроки математики, проводимые на немецком? Это просто невозможно, – сказал он.

Образовательный омбудсмен высказался и об обучении детей-переселенцев. По его словам, родители должны самостоятельно решать, пойдет ученик в школу в новом городе или продолжит посещать онлайн-занятия в старой школе.

– Школьника можно перевести в любую школу, если так решают родители. Понятно, почему директора школ настаивают, чтобы ребенок оставался у них. Это их деньги. От наполненности классов зависит финансирование школы. Однако если родители хотят, они могут перевести ребенка в любое учебное заведение на территории Украины, — сказал он.

В то же время Горбачев посоветовал отдавать предпочтение очному формату посещения школы, поскольку это поможет социализации ребенка, будет способствовать оказанию психологической помощи, а также положительно повлияет на результаты обучения.