Образовательный омбудсмен объяснил, как учиться детям, которые выехали за границу
Детей, которые выехали за границу, важно не отрывать от украинской системы образования.
Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Он отметил, что уроки по украинской программе в других странах должны быть обязательной частью учебного процесса.
— Было бы хорошо, если бы во время стандартного школьного дня в зарубежной школе для украинских детей выделялось определенное время, когда они могли бы заходить в кабинет, где есть компьютер и доступ к интернету, и работать несколько часов с украинскими учителями. К сожалению, пока такое системно не удалось внедрить, хотя есть единичные примеры такой организации, — сказал он.
С украинскими детьми за границей могли бы работать украинские учителя, поскольку из государства эвакуировались более 25 тыс. педагогов. Но проблема в том, что в некоторых странах от учителей требуют нострификацию дипломов.
— В школах за рубежом дети в большинстве своем учат язык, адаптируются в новой среде, но по тамошним учебным программам они учиться фактически не способны: очень большие отличия не только в языке преподавания, но и в содержании программ. Представьте себе, как ребенок, который впервые слышит немецкий язык, может посещать уроки математики, проводимые на немецком? Это просто невозможно, – сказал он.
Образовательный омбудсмен высказался и об обучении детей-переселенцев. По его словам, родители должны самостоятельно решать, пойдет ученик в школу в новом городе или продолжит посещать онлайн-занятия в старой школе.
– Школьника можно перевести в любую школу, если так решают родители. Понятно, почему директора школ настаивают, чтобы ребенок оставался у них. Это их деньги. От наполненности классов зависит финансирование школы. Однако если родители хотят, они могут перевести ребенка в любое учебное заведение на территории Украины, — сказал он.
В то же время Горбачев посоветовал отдавать предпочтение очному формату посещения школы, поскольку это поможет социализации ребенка, будет способствовать оказанию психологической помощи, а также положительно повлияет на результаты обучения.