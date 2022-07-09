Освітній омбудсмен пояснив, як навчатися дітям, які виїхали за кордон
Дітей, які виїхали за кордон, важливо не відривати від української системи освіти.
Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він наголосив, що уроки за українською програмою в інших країнах мають бути обов’язковою частиною навчального процесу.
– Було б добре, якби під час стандартного шкільного дня в закордонній школі для українських дітей виділявся певний час, коли б вони могли заходити в кабінет, де є комп’ютер та доступ до інтернету, і працювати кілька годин з українськими вчителями. На жаль, поки що таке системно не вдалося впровадити, хоча є поодинокі приклади такої організації, – сказав він.
З українськими дітьми за кордоном могли б працювати українські вчителі, оскільки з держави евакуювалися понад 25 тис. освітян. Але проблема в тому, що в деяких країнах від вчителів вимагають нострифікацію дипломів.
– У школах за кордоном діти здебільшого вчать мову, адаптуються в новому середовищі, але за тамтешніми навчальними програмами вони навчатися фактично не здатні: дуже великі відмінності не лише в мові викладання, але й у змісті програм. Уявіть собі, як дитина, яка вперше чує німецьку мову, може відвідувати уроки математики, які проводяться німецькою? Це просто неможливо, – сказав він.
Освітній омбудсмен висловився й про навчання дітей-переселенців. За його словами, батьки повинні самостійно вирішувати, піде учень у школу в новому місті чи продовжить відвідувати онлайн-заняття у старій школі.
– Школяра можна перевести в будь-яку школу, якщо так вирішують батьки. Зрозуміло, чому директори шкіл наполягають, щоб дитина залишалась у них. Це їхні гроші. Від наповненості класів залежить фінансування школи. Проте якщо батьки хочуть, вони можуть перевести дитину до будь-якого закладу освіти на території України, – сказав він.
Водночас Горбачов порадив надавати перевагу очному формату відвідування школи, оскільки це допоможе соціалізації дитини, сприятиме наданню психологічної допомоги, а також позитивно вплине на результати навчання.