Липень, 09 в 16:43

Дітей, які виїхали за кордон, важливо не відривати від української системи освіти.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він наголосив, що уроки за українською програмою в інших країнах мають бути обов’язковою частиною навчального процесу.

– Було б добре, якби під час стандартного шкільного дня в закордонній школі для українських дітей виділявся певний час, коли б вони могли заходити в кабінет, де є комп’ютер та доступ до інтернету, і працювати кілька годин з українськими вчителями. На жаль, поки що таке системно не вдалося впровадити, хоча є поодинокі приклади такої організації, – сказав він.

З українськими дітьми за кордоном могли б працювати українські вчителі, оскільки з держави евакуювалися понад 25 тис. освітян. Але проблема в тому, що в деяких країнах від вчителів вимагають нострифікацію дипломів.

Зараз дивляться

– У школах за кордоном діти здебільшого вчать мову, адаптуються в новому середовищі, але за тамтешніми навчальними програмами вони навчатися фактично не здатні: дуже великі відмінності не лише в мові викладання, але й у змісті програм. Уявіть собі, як дитина, яка вперше чує німецьку мову, може відвідувати уроки математики, які проводяться німецькою? Це просто неможливо, – сказав він.

Освітній омбудсмен висловився й про навчання дітей-переселенців. За його словами, батьки повинні самостійно вирішувати, піде учень у школу в новому місті чи продовжить відвідувати онлайн-заняття у старій школі.

– Школяра можна перевести в будь-яку школу, якщо так вирішують батьки. Зрозуміло, чому директори шкіл наполягають, щоб дитина залишалась у них. Це їхні гроші. Від наповненості класів залежить фінансування школи. Проте якщо батьки хочуть, вони можуть перевести дитину до будь-якого закладу освіти на території України, – сказав він.

Водночас Горбачов порадив надавати перевагу очному формату відвідування школи, оскільки це допоможе соціалізації дитини, сприятиме наданню психологічної допомоги, а також позитивно вплине на результати навчання.