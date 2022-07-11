На Харківщині в авто підірвався гауляйтер Юнаков – що відомо

Липень, 10 в 21:06

У Харківській області біля місцевої адміністрації у Великому Бурлуці в автомобілі підірвався гауляйтер Євген Юнаков. Наразі невідомо, чи залишився він живим.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, наразі інформація уточнюється.

Окупанти зазнають значних втрат і на Херсонському напрямку. Зокрема, вдарили по чотирьох російських складах з боєприпасами та пункту управління Росгвардії.

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В ОК Південь розповіли, що серед втрат – близько 15 окупантів та понад 60 одиниць техніки, серед яких броньована та автомобільна техніка, протитанковий та переносний зенітний ракетні комплекси.