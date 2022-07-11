Четыре артсистемы и 100 солдат: в Генштабе назвали потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки военные Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере 100 российских солдат, четыре танка и пять бронированных машин.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общее количество уничтоженного личного состава противника составляет 37 400 человек.
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Другие потери РФ в войне:
- танков ‒ 1 645 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 828 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 838 (+4) ед,
- РСЗО — 247 ед,
- средств ПВО — 109 (+1) ед,
- самолетов – 217 ед,
- вертолетов – 188 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 ед,
- крылатых ракет — 155 ед,
- кораблей /катеров — 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2 696 (+2) ед,
- специальной техники – 66 ед.
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.
Ранее сообщалось, что украинские защитники отбили попытки наступления россиян на село Краснополье недалеко от Славянска, а также на Марьинку возле Донецка.