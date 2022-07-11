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Факты / Украина / Общество

Четыре артсистемы и 100 солдат: в Генштабе назвали потери РФ за сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки военные Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере 100 российских солдат, четыре танка и пять бронированных машин.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общее количество уничтоженного личного состава противника составляет 37 400 человек.

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Другие потери РФ в войне:

  • танков ‒ 1 645 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 828 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 838 (+4) ед,
  • РСЗО — 247 ед,
  • средств ПВО — 109 (+1) ед,
  • самолетов – 217 ед,
  • вертолетов – 188 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 ​​ед,
  • крылатых ракет — 155 ед,
  • кораблей /катеров — 15 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2 696 (+2) ед,
  • специальной техники – 66 ед.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники отбили попытки наступления россиян на село Краснополье недалеко от Славянска, а также на Марьинку возле Донецка.

Источник: Генштаб ВСУ
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