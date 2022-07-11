Июль, 11 в 9:44

За минувшие сутки военные Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере 100 российских солдат, четыре танка и пять бронированных машин.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общее количество уничтоженного личного состава противника составляет 37 400 человек.

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Другие потери РФ в войне:

танков ‒ 1 645 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 828 (+5) ед,

артиллерийских систем – 838 (+4) ед,

РСЗО — 247 ед,

средств ПВО — 109 (+1) ед,

самолетов – 217 ед,

вертолетов – 188 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 ​​ед,

крылатых ракет — 155 ед,

кораблей /катеров — 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2 696 (+2) ед,

специальной техники – 66 ед.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники отбили попытки наступления россиян на село Краснополье недалеко от Славянска, а также на Марьинку возле Донецка.