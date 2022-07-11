Чотири артсистеми та 100 вояків: у Генштабі назвали втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу військові Збройних сил України знищили щонайменше 100 російських вояків, чотири танки та п’ять броньованих машин.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальна кількість знищеного особового складу противника становить 37 400.
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Інші втрати РФ у війні:
- танків ‒ 1 645 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 828 (+5) од,
- артилерійських систем – 838 (+4) од,
- РСЗВ – 247 од,
- засобів ППО – 109 (+1) од,
- літаків – 217 од,
- гелікоптерів – 188 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 од,
- крилатих ракет – 155 од,
- кораблів /катерів – 15 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 696 (+2) од,
- спеціальної техніки – 66 од.
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.
Нагадаємо, що українські захисники відбили спроби наступу росіян на село Краснопілля неподалік Слов’янська, а також на Мар’їнку біля Донецька.