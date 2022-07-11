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Факти / Україна / Суспільство

Чотири артсистеми та 100 вояків: у Генштабі назвали втрати РФ за добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу військові Збройних сил України знищили щонайменше 100 російських вояків, чотири танки та п’ять броньованих машин.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальна кількість знищеного особового складу противника становить 37 400.

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Інші втрати РФ у війні:

  • танків ‒ 1 645 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 828 (+5) од,
  • артилерійських систем – 838 (+4) од,
  • РСЗВ – 247 од,
  • засобів ППО – 109 (+1) од,
  • літаків – 217 од,
  • гелікоптерів – 188 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 од,
  • крилатих ракет – 155 од,
  • кораблів /катерів – 15 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 696 (+2) од,
  • спеціальної техніки – 66 од.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, що українські захисники відбили спроби наступу росіян на село Краснопілля неподалік Слов’янська, а також на Мар’їнку біля Донецька.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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