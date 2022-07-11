Оккупанты позорно сбежали: ВСУ отбили российское наступление возле Марьинки
Украинские защитники отбили попытки наступления россиян на село Краснополье недалеко от Славянска, а также на Марьинку возле Донецка.
Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
На Славянском направлении со ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.
— Очередная попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад, — отметили в Генштабе.
Кроме того, на Новопавловском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.
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