Июль, 11 в 18:29

Тему эвакуации из Херсона вновь подняла министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. 8 июля она призвала южан всеми возможными способами эвакуироваться.

— Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. У тех, кто уехал, есть и знают пути. Волонтеры, мы приобщаемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей, – отметила Верещук.

Ранее она убеждала, что людям не следует бояться пересекать границу через оккупированный Крым.

Кроме того, 10 июля министр обороны Алексей Резников заявил изданию The Times, что президент Владимир Зеленский поручил украинским военным вернуть оккупированные южные территории.

Сейчас смотрят

Эвакуация из Херсона возможна. Однако в этой ситуации существует слишком много “но”, поэтому давайте разбираться.

Бесплатная эвакуация из Херсона

В настоящее время бесплатная эвакуация держится только на волонтерах и их рвении. В приоритете волонтеров — вывоз женщин, детей, стариков и людей с инвалидностью. Следует заметить, что это все держится на плечах людей, поэтому с транспортом и топливом могут быть задержки ввиду нехватки средств, а очереди достаточно длинные.

В Telegram существует группа Эвакуация – Херсон – Запорожье – Мелитополь – Херсон. Там есть и волонтеры, которые помогают с бесплатным выездом, и ищущие перевозчиков, а также комментарии людей, которые делятся своим опытом выезда.

Также есть группа Херсон эвакуация (Бесплатно). Кроме эвакуации, волонтеры пытаются завозить лекарства на оккупированную Херсонщину.

Без очереди волонтеры могут пропустить только тех, кому необходимо срочное лечение. Однако это следует подтвердить документально. Если решите подделать документ, вас ожидают огромные неприятности. Более того, вы займете место человека, которому на самом деле необходима помощь.

Эвакуация на собственном авто

Единственный выезд на подконтрольную Украине территорию существует через населенный пункт Васильевка в Запорожской области. Вообще, как туда доехать, можно посмотреть и самому на карте, однако мы еще раз проговорим этот маршрут.

Отправной точкой возьмем Херсон, далее едем через Антоновку, Олешки и выезжаем на мелитопольскую трассу Е97. Ехать следует в сторону Новой Каховки. Едем к повороту на Софиевку. Дальше вас ждет прямая дорога. Там в целом поворотов особо нет. По дороге вам должны встретиться населенные пункты Большая и Малая Лепетиха. Так вы едете вплоть до Большой Знаменки, потом стоит ехать в сторону Новоднепровки, Днепрорудного, Скельки – дальше прямая дорога на Васильевку. На выезде — первый блокпост, на котором и формируется колонна.

Обычно в колонне маркируют автомобили номерами. Чтобы особенно “умные” не устраивали хаос, когда авто начинают пропускать в сторону Запорожья. Обычно это происходит с 16.00 до 19.00.

Дорога до Васильевки довольно легкая. Единственный момент, что каждые чуть ли не несколько километров вам придется останавливаться на блокпостах, но об этом отдельно. Если заблудитесь, не стесняйтесь спрашивать дорогу у местных. Люди все прекрасно понимают, и объяснят, как лучше уехать.

Самая сложная дорога — в серой зоне. Для тех, кто не понимает, этот отрезок простреливается, потому он и опасен. Очень внимательно отнеситесь к изучению именно его, потому что, вероятнее всего, будете ехать вы колонной по меньшей мере из 10 авто (так выпускают), а на размышления там времени не будет. Серую зону следует проехать как можно скорее. Однако если часть этого пути асфальтирована, то другая проходит по так называемой грунтовке через балку и село.

Это прямой путь по трассе М18 через Каменское. Если вы поедете прямой дорогой, то у вас на пути будет разбитый мост (он взорван). Так вот, перед ним нужно повернуть направо (там резкий поворот и крутой подъем, пусть они вас не пугают). Затем дорога вверх плавно перейдет в грунтовку и проезд по балке. Далее вы заедете в село, дальше прямо. В общем, там есть ориентиры, однако времени разбираться со всем у вас просто не будет. После бездорожья будет нормальная дорога. Езжайте, пока вас не встретят украинские воины. Дальше уже полиция формирует колонны, проводит в Запорожье. Там вам и медицинскую помощь окажут, и накормят, и найдут место для ночлега, поэтому волноваться вообще не стоит.

Также в Запорожье приготовьтесь к тому, что с вами будут говорить правоохранители. Ничего особенного там не будет, просто проверка документов и автомобиля. Это делается для того, чтобы ни один коллаборант или машина в угоне не проскочили.

Эвакуация с перевозчиком

Пожалуй, это самая сложная тема. К кому обращаться, куда писать, чтобы не обманули? Вопрос серьезный, а местами — философский. Поможет сарафанное радио, то есть, если кто-то уже выезжал — попросите контакты перевозчика.

Если взялись искать самостоятельно, в тех же Telegram-группах, помните ряд важных правил, которые ни в коем случае не стоит нарушать.

Ни при каких условиях не давайте предоплату! Мошенников сейчас, как грязи. Ни на бензин, ни на починку колеса, ни на пропитание бедному и несчастному! В этой ситуации жалеем только себя.

Всю оплату совершаем исключительно на подконтрольной Украине территории. Чаще всего речь идет о Запорожье. Бывает такое, что перевозчики просят заплатить им на блокпосту в Васильевке. Не соглашайтесь — вероятность, что вас там оставят, сильно повышается.

Стоимость проезда очень разная. Как правило, стартует она от 3 тыс. грн. Иногда просят и 7, и 8, и 9 тыс., но соглашаться на такой ценник или нет — дело каждого. В идеале, ваш договор насчет цены лучше зафиксировать, чтобы потом не началось, мол, на блокпосту уже третий день, давайте больше денег.

Номера телефонов проверяйте хотя бы через программу Getcontact. Это не панацея, но хоть что-то.

Из платных вариантов — можно скооперироваться с теми, кто едет, и у них есть свободное место. Тут люди, как правило, просто делят расходы на дорогу.

Эвакуация через Крым

Действительно, можно эвакуироваться через оккупированный Крым. Туда ездят перевозчики, но стоимость такой эвакуации — порядка 19-20 тыс. грн. После четырех месяцев оккупации и отсутствия работы на такую роскошь мало кому приходится надеяться. Однако такой вариант тоже стоит проговорить.

Также таким путем можно ехать и на собственном авто. Большинство сразу едет в Грузию, а затем уже в Европу.

Однако при въезде в Крым многим приходится проходить дополнительную проверку. Чаще всего она касается мужчин от 18 до 60 лет. Стоит понимать, что вам предстоит не самый приятный разговор с сотрудниками ФСБ. Часто мужчин задерживают на несколько часов. Откровенно говоря, этот путь явно не подойдет тем, кому точно лучше не иметь дела с российскими правоохранителями.

Документы, проверки, блокпосты и другие волнующие людей вопросы

— Какие документы следует иметь с собой?

С собой у каждого должен быть паспорт. В жизни бывает разное, поэтому, если у вас его нет, может подойти заверенная копия, водительское удостоверение. Однако это уже не гарантированный проезд. По собственному опыту – у женщин документы спрашивают редко.

Часто возникают вопросы по военному билету. Если он у вас есть, то брать его с собой или нет – дело каждого. Кричать о его наличии – точно не стоит! Специального его не проверяют.

Водительское удостоверение в 99% – не проверяют.

Документы на авто – редко, но проверяют. Поэтому, если вам нужно, возьмите доверенность на машину.

— Расстреливают ли за тонировку на автомобиле?

Жившие в оккупации знают, что тонированный автомобиль — не самая лучшая вещь в пользовании. Из рекомендаций – снимите тонировку хотя бы с передних окон.

— Как вести себя на блокпостах?

Перед блокпостом заранее следует сбавлять скорость, сразу опускать окна, как остановитесь. Обращайте внимание на стоп-линии, иногда это может быть сорванный дорожный знак. Сразу доставайте паспорта, их будут проверять. Далее просят показать задние сиденья, багажник, иногда просят открыть бардачок. Если видят, что это сумки, личные вещи, дополнительных проверок не будет. Если попросят какую-нибудь сумку открыть, спокойно это сделайте.

На блокпостах чаще всего спрашивают, куда вы уезжаете. Рекомендация: не говорите окончательную остановку в стиле Одесса, Львов, Краков. Загадка, но это у них вызывает еще больше вопросов, мол, а вам что, здесь плохо живется. Говорите: Васильевка. Если спросят, почему собрались выезжать, говорите правду: на обучение, лечение, к родственникам, предложили работу, потому что деньги закончились.

Также мужчин иногда просят раздеться на блокпостах. Они ищут националистические татуировки. Спокойно разделись, показались и все.

Спорить на блокпостах с оккупантами – не лучшая тактика.

На блокпостах могут просить сигареты, еду или воду. По вашему желанию, можете дополнительно этим запастись. Но отбирать никто ничего не будет. Как-то даже лекарства спрашивали, но вежливо. Автомат на вас за это никто наставлять не будет. Главное — ведите себя спокойно и лояльно, хотя это и сложно.

— Забирают ли телефоны, ноутбуки или другую технику?

В целом, нет. Но готовьтесь к тому, что их могут проверять. Заранее удаляем все, что хоть как-то связано с Украиной. К сожалению, это нужно для вашей безопасности. Чистим все чаты и телефонную книгу (да, номера из серии Дядя Олег из СБУ лучше удалить). Даже слово орки у них вызывает негодование. Также не забудьте почистить галерею и папку Недавно удаленные. Рекомендация: если есть фото, видео, группы или чаты, которые не хотите потерять, то перешлите их кому-то из друзей на подконтрольной территории, а у себя все сотрите подчистую. Будете в безопасности — попросите назад вам все переслать. Но не забудьте договориться о кодовом слове.

Жизнь в колонне

Это отдельный мир, с которым придется смириться. Вы можете оказаться в числе счастливчиков, которые проскочат в первый день, но морально готовьтесь к ночевкам в машине или автобусе.

Рекомендации:

Берите с собой много воды. Если вам показалось, что взяли достаточно, то возьмите еще немного сверху. Считать лучше из расчета пять литров в день на человека. Кроме того, что попить, вам захочется умыться и т.д.

Стоит брать с собой еду длительного хранения. Это могут быть консервы (тушенка, завтрак туриста, паштет), хлеб в полиэтилене, огурцы, яблоки, песочное печенье. В Васильевке могут пускать в село в магазин, но разумнее перестраховаться. Лучше всего с собой иметь термос, так как даже на блокпосту вам могут предложить кипяток, чтобы выпить чай или кофе.

Следует иметь с собой хотя бы покрывало, чтобы накрывать стекло в авто днем, ведь стоять придется в чистом поле.

Очень сложно, но возможно! Как эвакуироваться из Херсона бесплатно или на своем авто / 1 фотография

На ночевку кто-то остается на месте в колонне, кто-то уезжает в ближние села (Скельки, Днепрорудное), а кто-то договаривается зайти в Васильевку (в таком случае вам придется оставить документы на блокпосту). Это уже каждый выбирает сам для себя.

Старайтесь сразу по максимуму познакомится с людьми в колонне. Коммуной всегда легче держаться в такой ситуации. Так и время коротать легче, и не будет когда лишний раз впадать в панику.

Отдельное предостережение для тех, кто едет с животными. Если это коты или другие животные, которым нужна переноска — обязательно ее с собой брать. Уже множество домашних котов бродят по Васильевке или серой зоне. Если это собаки, то поводки и постоянный надзор. Также запасаемся кормом. Из рекомендаций: в колонне может быть много добродушных людей, которые захотят покормить ваше животное. Не давайте этого делать! Вы не знаете, что это за продукты, и в каком они состоянии. Можете получить лишние проблемы с отравлением вашего любимца.

В общем, выезд из оккупации возможен. Это сложно, дорого, морально и физически невероятно изнурительно. Такова цена вашей безопасности. К сожалению, это те условия, в которых приходится существовать из-за захватнической войны России.

У тех, кто выезжал, всегда только одни разговоры: главное — добраться до Запорожья, а там уже все равно, там свои, там помогут.

Спросите у тех, кто уехал, об их первых эмоциях, когда начинаются украинские флаги, о слезах от истощения и счастья вперемешку, когда уже наша полиция спрашивает: Как вы? Выдержали? Уехав, даже дышать становится легче.