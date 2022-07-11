Июль, 11 в 13:03

Во временно оккупированном Херсоне захватчики перекидывают технику на левый берег Днепра. Они готовятся к уличным боям, усиливая блокпосты в городе.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного марафона.

– Сначала наши военные поражали склады оккупантов близко к линии столкновения, потом они разместили их ближе к Херсону. Но мы видим четкие попадания украинских вооруженных сил в расположение и склады российских оккупантов в Херсоне, Чернобаевке, Таврийске, — отметил Хлань.

По его словам, россияне начали перетягивать склады еще дальше Днепра, Новой Каховки, Алешек, но ВСУ им препятствует. Это логистически усложняет доставку боекомплектов и техники ближе к передовой и ослабляет их позицию.

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– Это меня беспокоит больше всего, последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но нужно быть готовым ко всему, – добавил Хлань.

Напомним, что ВСУ освободили от российских захватчиков село Ивановка Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.

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Фото: Людмила Денисова