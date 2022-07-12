Июль, 12 в 16:53

На информационных страницах абитуриентов появились приглашения на Национальный мультипредметный тест (НМТ-2022).

Их получили более 206 тыс. участников, которые будут сдавать экзамен во время основной сессии. В приглашениях на НМТ указаны дата, время (по Киеву) и адрес проведения.

Абитуриентов будут пропускать во временный экзаменационный центр за 30 минут до начала тестирования. Но следует обратить внимание на то, что за 10 мин до того, как экзамен начнется, пропуск прекратят.

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Участникам НМТ необходимо самостоятельно сформировать и по возможности распечатать приглашение со своей информационной страницы. Для этого нужно перейти по ссылке, после чего ввести свой логин и пароль.

Участники, которые потеряли свои логины и пароли для доступа к информационной странице, могут воспользоваться дополнительно созданным специальным сервисом. Здесь достаточно корректно заполнить поля формы.

В этом году из соображений безопасности Украинский центр оценивания качества образования не публикует информацию о том, где на территории Украины пройдет тестирование. По этой же причине не публиковали график проведения НМТ.

Также абитуриентам настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда они будут писать тест, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования