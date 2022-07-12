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Факти / Україна / Суспільство

Абсолютно секретно: учасникам НМТ повідомили дату і місце проведення тесту

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Абсолютно секретно: учасникам НМТ повідомили дату і місце проведення тесту
Фото: Depositphotos

На інформаційних сторінках вступників зявилися запрошення на Національний мультипредметний тест (НМТ-2022).

Їх отримали понад 206 тис. учасників, які складатимуть іспит під час основної сесії. У запрошеннях на НМТ вказана дата, час (за Києвом) і адреса проведення.

Абітурієнтів пропускатимуть до тимчасового екзаменаційного центру за 30 хв до початку тестування. Але варто звернути увагу, що за 10 хв до того, як іспит розпочнеться, пропуск припинять.

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Учасникам НМТ необхідно самостійно сформувати і за можливості роздрукувати запрошення зі своєї інформаційної сторінки. Для цього потрібно перейти за посиланням, після чого ввести свій логін і пароль.

Учасники, які втратили свої логіни і паролі для доступу до інформаційної сторінки, можуть скористатися додатково створеним спеціальним сервісом. Тут достатньо коректно заповнити поля форми.

Цьогоріч з міркувань безпеки Український центр оцінювання якості освіти не публікує інформації про те, де на території України відбудуться тестування. З цієї ж причини не оприлюднено графік проведення НМТ.

Також абітурієнтам наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли вони писатимуть тест, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників.

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Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

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