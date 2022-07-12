Липень, 12 в 16:53

На інформаційних сторінках вступників з’явилися запрошення на Національний мультипредметний тест (НМТ-2022).

Їх отримали понад 206 тис. учасників, які складатимуть іспит під час основної сесії. У запрошеннях на НМТ вказана дата, час (за Києвом) і адреса проведення.

Абітурієнтів пропускатимуть до тимчасового екзаменаційного центру за 30 хв до початку тестування. Але варто звернути увагу, що за 10 хв до того, як іспит розпочнеться, пропуск припинять.

Зараз дивляться

Учасникам НМТ необхідно самостійно сформувати і за можливості роздрукувати запрошення зі своєї інформаційної сторінки. Для цього потрібно перейти за посиланням, після чого ввести свій логін і пароль.

Учасники, які втратили свої логіни і паролі для доступу до інформаційної сторінки, можуть скористатися додатково створеним спеціальним сервісом. Тут достатньо коректно заповнити поля форми.

Цьогоріч з міркувань безпеки Український центр оцінювання якості освіти не публікує інформації про те, де на території України відбудуться тестування. З цієї ж причини не оприлюднено графік проведення НМТ.

Також абітурієнтам наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли вони писатимуть тест, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти