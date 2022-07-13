На смену уничтоженным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов

Июль, 13 в 18:57

Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов, которые будут установлены на месте разрушенных российскими захватчиками.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, 13 июля.

— Вместе с французским правительством и Федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе, – сказал Кулеба.

Министр отметил, что в конце июля в Украину приедут специалисты, которые определят, какие мосты необходимы.

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Также рассматривается возможность локализовать предприятие по производству таких мостов в Украине.

По словам Кулебы, у компании Matiere есть многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.

По состоянию на май 2022 года из-за войны войны в Украине было повреждено 300 искусственных сооружений (мостов и путепроводов) и 24 тыс. км дорог.

Фото: Matiere