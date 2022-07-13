На смену уничтоженным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов, которые будут установлены на месте разрушенных российскими захватчиками.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, 13 июля.
— Вместе с французским правительством и Федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere.
Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе, – сказал Кулеба.
Министр отметил, что в конце июля в Украину приедут специалисты, которые определят, какие мосты необходимы.
Также рассматривается возможность локализовать предприятие по производству таких мостов в Украине.
По словам Кулебы, у компании Matiere есть многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.
По состоянию на май 2022 года из-за войны войны в Украине было повреждено 300 искусственных сооружений (мостов и путепроводов) и 24 тыс. км дорог.
Фото: Matiere