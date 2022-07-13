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Факти / Україна / Суспільство

На заміну знищеним: Франція передасть Україні 36 легкозбірних мостів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
мости Matiere
Фото: Depositphotos

Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів, які встановлять на місці зруйнованих російськими загарбниками.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, 13 липня.

— Разом із французьким урядом та Федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від компанії Matiere.

Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі, – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що наприкінці липня до України приїдуть фахівці, аби визначити, які саме мости необхідні.

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Також розглядається можливість локалізувати підприємство з виготовлення таких мостів в Україні.

мости Matiere

Фото: пресслужба Matiere

За словами Кулеби, компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо у країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.

Станом на травень 2022 року через війну в Україні було пошкоджено 300 штучних споруд (мостів та шляхопроводів) і 24  тис. км доріг.

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Фото: Matiere

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