Июль, 15 в 15:03

Министр социальной политики Марина Лазебная утверждает, что правительство планирует завершить внедрение базового пенсионного дохода в 2023 году.

– Украина уже сейчас на практике внедрила элементы базового пенсионного дохода. И это не дань моде и даже не часть нашей евроинтеграции, это адекватный ответ на фактические вызовы, которые мы имеем, – цитирует министра правительственный портал.

По словам Лазебной, Минсоцполитики протестировало на практике во время пандемии и военного положения, как это может эффективно работать, как дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями, чтобы выйти на базовый пенсионный доход.

– Я имею в виду “возрастную линейку” доплат к пенсии, которую мы внедрили по инициативе президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти меры необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца, – пояснила глава министерства.

Как отмечается, иного пути обеспечить минимальные нормы без повышения взносов в Пенсионный фонд не существует.

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– Если мы хотим гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, то должны закрепить базовый пенсионный доход системно на уровне законодательства. Мы наработали необходимый законопроект и уже получили одобрение к нему от Всемирного банка и Международной организации труда, – рассказала министр.

Она пояснила, что для достойной жизни на пенсии необходимо дополнить базовые пенсионные гарантии всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые человек и его работодатели будут осуществлять, пока человек работает, и которые будут дополнительным источником дохода человека после завершения трудовой деятельности.

– Формула “базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления” дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту, а нашим молодым людям – достойную пенсионную перспективу в собственной стране, – резюмировала Лазебная.

Как сообщается, средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2022 года составил 4,437 тыс. грн, что почти на 660 грн (или на 17%) больше, чем 1 июля 2021 года.

Средний размер военных пенсий за год увеличился более чем на 3 тыс. грн, или на 53%, и составил почти 8,9 тыс. грн.