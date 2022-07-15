Липень, 15 в 15:03

Міністр соціальної політики Марина Лазебна стверджує, що уряд планує завершити впровадження базового пенсійного доходу у 2023 році.

– Україна вже зараз практично впровадила елементи базового пенсійного доходу. І це не данина моді та навіть не частина нашої євроінтеграції, це адекватна відповідь на фактичні виклики, які ми маємо, – цитує міністра урядовий портал.

За словами Лазебної, Мінсоцполітики протестувало на практиці під час пандемії та військового становища, як це може ефективно працювати, як доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами та виплатами, щоб вийти на базовий пенсійний дохід.

– Я маю на увазі “вікову лінійку” доплат до пенсії, яку ми запровадили з ініціативи президента, адресні виплати з урахуванням стажу роботи. Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати у жовтні цього року для пенсіонерів віком 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб віком від 65 років, для людей з інвалідністю та тих, хто втратив годувальника, – пояснила глава міністерства.

Як зазначається, іншого шляху забезпечити мінімальні норми без підвищення внесків до Пенсійного фонду немає.

Зараз дивляться

– Якщо ми хочемо гарантувати людям похилого віку мінімально необхідні для життя доходи, то маємо закріпити базовий пенсійний дохід системно на рівні законодавства. Ми напрацювали необхідний законопроєкт і вже отримали схвалення від Світового банку та Міжнародної організації праці, – розповіла міністр.

Вона пояснила, що для гідного життя на пенсії необхідно доповнити базові пенсійні гарантії всеосяжною системою пенсійних накопичень, які людина та її роботодавці здійснюватимуть доти, доки людина працює, і які будуть додатковим джерелом доходу людини після завершення трудової діяльності.

– Формула “базовий пенсійний дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення” дає нашим нинішнім пенсіонерам необхідний захист, а нашим молодим людям – гідну пенсійну перспективу у власній країні, – резюмувала Лазебна.

Як повідомляється, середній розмір пенсії станом на 1 липня 2022 року становив 4,437 тис. грн, що майже на 660 грн (або на 17%) більше, ніж 1 липня 2021 року.

Середній розмір військових пенсій за рік збільшився на понад 3 тис. грн, або на 53%, і становив майже 8,9 тис. грн.